Кишинёв, , 12:59 — REGNUM Экс-президент Молдавии Игорь Додон не собирается бежать из страны, несмотря на преследование со стороны властей. Об этом он заявил 17 ноября на телеканале N4.

Игорь Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если бы я боялся приговора и заключения, меня уже давно не было бы в стране… У меня нет другого выхода, кроме как бороться с ними до конца. Я всё выдержу», — сказал Додон.

Он добавил, что обладает хорошей памятью и ответит на преследование. Бывший президент постарается, чтобы понесли ответственность все, кто выполняет указания президента страны Майи Санду в отношении него.

«Мне всего 47 лет. Мне хватит здоровья найти и наказать всех», — подчеркнул Додон.

Напомним, Додон в 2021 году сложил депутатские полномочия и передал руководство партией исполнительному комитету. В мае 2022 года в отношении него завели уголовное дело и поместили под домашний арест.