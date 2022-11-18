Кишинёв, 18 ноября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Экс-президент Молдавии Игорь Додон не собирается бежать из страны, несмотря на преследование со стороны властей. Об этом он заявил 17 ноября на телеканале N4.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

«Если бы я боялся приговора и заключения, меня уже давно не было бы в стране… У меня нет другого выхода, кроме как бороться с ними до конца. Я всё выдержу», — сказал Додон.

Он добавил, что обладает хорошей памятью и ответит на преследование. Бывший президент постарается, чтобы понесли ответственность все, кто выполняет указания президента страны Майи Санду в отношении него.

«Мне всего 47 лет. Мне хватит здоровья найти и наказать всех», — подчеркнул Додон.

Напомним, Додон в 2021 году сложил депутатские полномочия и передал руководство партией исполнительному комитету. В мае 2022 года в отношении него завели уголовное дело и поместили под домашний арест.