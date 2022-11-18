Экс-президент Молдавии: «Мне хватит здоровья найти и наказать всех»
Кишинёв, 18 ноября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Экс-президент Молдавии Игорь Додон не собирается бежать из страны, несмотря на преследование со стороны властей. Об этом он заявил 17 ноября на телеканале N4.
«Если бы я боялся приговора и заключения, меня уже давно не было бы в стране… У меня нет другого выхода, кроме как бороться с ними до конца. Я всё выдержу», — сказал Додон.
Он добавил, что обладает хорошей памятью и ответит на преследование. Бывший президент постарается, чтобы понесли ответственность все, кто выполняет указания президента страны Майи Санду в отношении него.
«Мне всего 47 лет. Мне хватит здоровья найти и наказать всех», — подчеркнул Додон.
Напомним, Додон в 2021 году сложил депутатские полномочия и передал руководство партией исполнительному комитету. В мае 2022 года в отношении него завели уголовное дело и поместили под домашний арест.