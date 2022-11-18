Москва, , 12:55 — REGNUM Законопроект, призванный ускорить судопроизводство в России, внес в Госдуму Верховный суд, передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября. Поправки вносятся в Кодекс административного судопроизводства.

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Предлагается дополнить процессуальное законодательство нормами, предусматривающими возможность изготовления (выполнения) и направления в электронном виде не только судебных актов, но и распоряжений, требований, поручений, вызовов, обращений судов.

Одновременно законопроект предусматривает возможность ведения производства по делу в судах апелляционной, кассационной, надзорной инстанций по материалам административного дела в электронном виде, сформированным и заверенным в суде, в котором находятся материалы дела на бумажном носителе.

Для обеспечения полной судебной защиты прав, свобод, законных интересов в сфере административных и иных публичных правоотношений перечень требований, которые могут содержаться в административном исковом заявлении (статья 124 КАС РФ), дополняется требованиями о компенсации морального вреда.

Кроме того, законопроект предусматривает расширение оснований применения мер предварительной защиты по административному иску.

Инициатива содержит также нормы об оптимизации правил подсудности административных дел об оспаривании связанных с условиями содержания в исправительном учреждении решений, действий (бездействия).

Кроме того, изменениями предусмотрены: подробное правовое регулирование порядка объявления перерыва в судебном заседании, индексации присужденных денежных сумм; исчисление сроков рассмотрения дел заново в случаях, когда согласно процессуальному закону их рассмотрение начинается сначала.