Ташкент, 18 ноября 2022, 12:51 — REGNUM Европейский союз является самым большим инвестором в Центральной Азии, заявил 18 ноября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель добавил, что за последние 10 лет страны Евросоюза инвестировали более 105 млрд евро в страны региона, что превышает 40% от общей суммы иностранных прямых инвестиций в регионе.
Как сообщало ИА REGNUM, в исследовательском центре конгресса США намерены изучить вопрос о том, как Вашингтон может «оказать помощь» странам Центральной Азии сократить их зависимость от России.
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