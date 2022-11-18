Ташкент, , 12:51 — REGNUM Европейский союз является самым большим инвестором в Центральной Азии, заявил 18 ноября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Без сомнения, мы являемся самым большим инвестором в Центральной Азии», — цитирует его интернет-издание gazeta. uz.

Боррель добавил, что за последние 10 лет страны Евросоюза инвестировали более 105 млрд евро в страны региона, что превышает 40% от общей суммы иностранных прямых инвестиций в регионе.

«Это больше, чем инвестируют Россия и Китай. И мы готовы делать и больше», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в исследовательском центре конгресса США намерены изучить вопрос о том, как Вашингтон может «оказать помощь» странам Центральной Азии сократить их зависимость от России.

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