Портленд, США, 18 ноября, 2022, 12:51 — ИА Регнум. «Бруклин Нетс» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 109:107.

Keith Allison Кевин Дюрант

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бруклина» Кевин Дюрант, на счету которого 35 очков. На счету форварда Бена Симмонса дабл-дабл из 15 очков и 13 подборов.

В составе «Портленда» разыгрывающий Дэмьен Лиллард набрал 25 очков и отдал 11 результативных передач.

На сегодняшний день «Бруклин» занимает 11-е место в Восточной конференции НБА, на счету команды 23 очка. «Портленд» идёт на первом месте в Западной конференции с 25 очками.

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