Санкт-Петербург, , 13:00 — REGNUM Сумма долга работодателей Ленинградской области по заработной плате сотрудникам составляет 50,2 млн рублей. Такие данные по состоянию на начало ноября приводит Петростат, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Долги Иван Шилов © ИА REGNUM

Долг по заработной плате в Ленинградской области продолжает расти. В октябре он превысил показатель сентября на 20%, достигнув отметки в 34,2 млн рублей. Организации и предприятия за месяц задолжали ещё 16 млн рублей своим сотрудникам.

Если смотреть по отраслям, по которым образовался долг, то большая его часть в октябре была сконцентрирована сфере обрабатывающих производств, 25 млн рублей. На втором месте в антирейтинге шла сфера водоснабжения, водоотведения и организации сбора и утилизации отходов, 5,3 млн рублей. Замыкает тройку должников сельское хозяйство, долг по зарплатам сотрудников там составил 3,4 млн рублей.

Отметим, что Ленобласть значительно обогнала Санкт-Петербург по размеру задолженности по зарплате. В мегаполисе долг по зарплате примерно в 2,5 раза меньше — 18,9 млн рублей.

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