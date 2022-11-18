Санкт-Петербург, 18 ноября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Сумма долга работодателей Ленинградской области по заработной плате сотрудникам составляет 50,2 млн рублей. Такие данные по состоянию на начало ноября приводит Петростат, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Долги

Долг по заработной плате в Ленинградской области продолжает расти. В октябре он превысил показатель сентября на 20%, достигнув отметки в 34,2 млн рублей. Организации и предприятия за месяц задолжали ещё 16 млн рублей своим сотрудникам.

Если смотреть по отраслям, по которым образовался долг, то большая его часть в октябре была сконцентрирована сфере обрабатывающих производств, 25 млн рублей. На втором месте в антирейтинге шла сфера водоснабжения, водоотведения и организации сбора и утилизации отходов, 5,3 млн рублей. Замыкает тройку должников сельское хозяйство, долг по зарплатам сотрудников там составил 3,4 млн рублей.

Отметим, что Ленобласть значительно обогнала Санкт-Петербург по размеру задолженности по зарплате. В мегаполисе долг по зарплате примерно в 2,5 раза меньше — 18,9 млн рублей.