Вашингтон, , 12:50 — REGNUM Фонд Save the Children заявил, что экономический кризис и засуха, вызванные изменением климата, угрожают жизни 13,2 миллиона детей, чьи семьи зависят от сельского хозяйства. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганские дети 8am. af

Фонд опубликовал отчёт, в котором выразил обеспокоенность плохим положением детей в Афганистане, и сообщил, что изменение климата привело к тому, что 70% детей в этой стране столкнулись с различными проблемами, включая занятие тяжёлым трудом.

Согласно документу, почти 28 миллионов человек, живущих в сельской местности, могут подвергнуться серьёзным угрозам из-за изменения климата.

Также в отчёте говорится, что количество детей, страдающих от недоедания, увеличилось почти на 50% по сравнению с прошлым годом.

«Прогнозируется, что в 2023 году в стране наступит беспрецедентная засуха. В этом году паводки уничтожили более 85 тысяч гектаров земли и уничтожили более 85 тысяч голов скота», ― указано в отчёте фонда.

Ранее международные организации выразили обеспокоенность плохим положением детей и заявили, что для разрешения этой ситуации необходимы новые решения, для реализации которых талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны взаимодействовать с международным сообществом.