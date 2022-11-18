Якутск, , 12:57 — REGNUM Мера пресечения в виде заключения под стражу продлена для заместителя министра здравоохранения Якутии Романа Саввина. Соответствующее решение приняли в Якутском городском суде, сообщает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября на основании картотеки дел инстанции.

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Арест продлён на три месяца, до 22 февраля 2023 года. Ранее было принято решение о заключении Романа Саввина под стражу с 25 сентября по 22 ноября. По версии следствия, действия замминистра нанесли бюджету более 151 млн рублей ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, завышение цены контракта при покупке кислородных станций для коронавирусных больных в Якутии по факту лишило беременных женщин и детей в возрасте до трёх лет бесплатного питания. Финансирование на эти цели в размере 181 млн рублей было перенаправлено на установку кислородных станций притом, что прибыль компании, поставлявшей их, составила 240 млн рублей из 620 млн, выделенных в общей сложности на исполнение контракта.