Орел, , 12:49 — REGNUM Стоимость проезда в общественном транспорте Орла вырастет с 1 декабря. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Орловские трамваи Пресс-служба администрации Орла

Стоимость проезда и провоза багажа со следующего месяца составит 22 рубля при безналичной оплате, 25 рублей — в случае оплаты наличными средствами. По сравнению с действующим тарифы будут увеличены на два рубля.

«Инициаторами изменения размера платы за проезд в общественном транспорте выступили перевозчики. Необходимость продиктована значительным ростом затрат на износ шин, на закупку новой техники и её техобслуживание, на горюче-смазочные материалы», — говорится в сообщении администрации города.

Власти пояснили, что расчёт повышения произведён специалистами методом индексации с учётом индексов потребительских цен, устанавливаемых Министерством экономического развития России — в 2021 году индекс потребительских цен составил 109,1%.

При этом стоимость проездных билетов на электротранспорта останется прежней — 600 рублей на один вид, 700 — на оба вида для граждан.

В последний раз стоимость проезда в Орле менялась в мае 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, транспортной ситуацией Орла осенью 2022 года заинтересовались прокуроры и следователи, а скандал вокруг единственного транспортного МУПа Орла с отказом от троллейбусов и закупкой автобусов на метане дошёл до председателя СКР Александра Бастрыкина. Следственными органами по результатам проверки были возбуждены уголовные дела по статье о превышении должностных полномочий в отношении должностных лиц администрации Орла, а также по факту хищения денежных средств в отношении бывшего и. о. гендиректора МУП ТТП Орла.

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