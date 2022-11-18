Рига, , 12:49 — REGNUM Памятник русскому поэту Александру Пушкину в Риге облили краской. Об этом 18 ноября сообщило посольство России в Латвии.

Александр Пушкин

Происшествие случилось в центральном парке Риги и совпало с празднованием Дня независимости Латвии.

«Такие вот духовно-нравственные ориентиры превалируют в современном латвийском обществе. Делайте выводы», — прокомментировали акт вандализма в телеграм-канале российской дипломатической миссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Одессе осквернили памятник великому русскому полководцу Александру Суворову.