Шлиссельбург, Ленинградская область, , 12:54 — REGNUM В акватории Ладожского озера в Ленинградской области обнаружили тело одного из рыбаков перевернувшейся 14 ноября лодки. Еще один пропавший без вести пока не найден. Об этом сообщили 18 ноября в пресс-службе аварийно-спасательной службы региона, передает корреспондент ИА REGNUM.

Спасатели нашли тело пропавшего рыбака t. me/acclenobl

Несчастный случай произошел за два дня до официального завершения навигации маломерных судов в Ленобласти. 14 ноября трое мужчин вышли в Ладожского озера на рыбалку. Однако по какой-то причине лодка перевернулась, один из рыбаков смог самостоятельно доплыть до берега и сообщить о случившемся в экстренные службы. Прибывшие на место спасатели приступили к поискам пропавших мужчин.

«17 ноября <…> обнаружено тело одного из пропавших. Силами дежурной смены поисково-спасательного отряда Шлиссельбург погибшего доставили на берег и передали сотрудникам полиции», — уточнили в пресс-службе.

Поиски второго пропавшего рыбака продолжаются.

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