Бангкок, 18 ноября, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо выделил два приоритетных сектора для стимулирования усилий по восстановлению глобальной экономики, а именно устойчивые цепочки поставок и сотрудничество в сфере творческой индустрии, сообщает Antara.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

«Во-первых, создайте более устойчивые цепочки поставок. Необходимо поддерживать цепочки поставок продовольствия и энергии, альтернативные источники, маршруты и новые логистические узлы должны поддерживаться новыми инвестициями», — заявил президент Индонезии на саммите АТЭС в Бангкоке.

Глава индонезийского государства добавил, что еще одной важной вещью для поддержки развития цепочки поставок является развитие инфраструктуры, поскольку, по данным Азиатского банка развития (АБР), потребности развивающихся стран Азии в финансировании инфраструктуры достигают $1,7 трлн в год.

«АТЭС необходимо мобилизовать финансирование инфраструктуры», — добавил президент Индонезии.

Второе, что необходимо поощрять, по словам Джоко Видодо, — это сотрудничество творческих индустрий как новый источник роста, поскольку, по данным ЮНЕСКО, на креативный и культурный сектор приходится 3,1% мирового ВВП и 6,2% занятости.

«Креативная экономика — это сектор будущего и основа инклюзивного роста, потому что она разрушает географические границы, гендерные, этнические, экономические слои и способствует достижению ЦУР», — пояснил президент.

Напомним, помимо лидеров АТЭС, на саммит пригласили ряд экономических лидеров за пределами АТЭС, включая президента Франции Эммануэля Макрона и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.