Екатеринбург, 18 ноября, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В Екатеринбурге не будут запускать салют на Новый год. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе городской администрации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Салют

По словам заместителя начальника департамента информполитики Екатеринбурга Виктории Мкртчян, решено было отказаться от салюта и специального шоу во время открытия ледового городка.

Отметим, на запуск новогоднего салюта власти Екатеринбурга планировали потратить около 170 тыс. рублей. Такая же сумма была потрачена и в 2021 году. При этом строительство ледового городка на площади 1905 года в столице Урала обойдётся в 26,19 млн рублей и станет самым дорогим как минимум с 2009 года.