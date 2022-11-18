Бангкок, 18 ноября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. В настоящее время ведётся подготовка итоговой декларации лидеров стран — участниц форума Азиатско-Тихоокеанское экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом 18 ноября сообщил официальный представитель МИД Таиланда Тхани Сенграт.

Government.ru Саммит АТЭС

«О совместной декларации лидеров пока могу сказать одно: работа идёт», — приводит его слова РИА Новости в ответ на вопрос в связи с распространившейся ранее информацией о том, что декларации якобы не будет и что её может заменить заявление таиландского председательства в АТЭС по итогам встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что саммит лидеров экономик — участниц «Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества» (АТЭС) стартовал в столице Таиланда.