Москва, 18 ноября, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Рак — это онкологическое заболевание, которое вызывает повреждение генома в клетках, но универсального средства против него нет, заявил корреспонденту ИА REGNUM онколог, заместитель директора Института онкологии ЕМС, д. м. н Павел Копосов.

https://ulgov.ru/ В Федеральном научно-клиническом центре радиологии и онкологии ФМБА России в Димитровграде

«В какой-то момент происходит сбой на уровне ДНК, который приводит к тому, что клетка меняется, она начинает неконтролируемо делиться, теряет способность к самоуничтожению (апоптозу), развивает способность проникать в другие ткани и т.д.

Чтобы у человека образовалась злокачественная опухоль одной мутации на клеточном уровне недостаточно, это должны быть множественные сбои. Раковые клетки делятся в геометрической прогрессии, поэтому для того, чтобы опухоль, например, выросла до 1-2 см нужно гораздо больше времени, чем для того, чтобы опухоль достигла веса в 0,5 кг.

В каждом конкретном случае скорость деления клеток индивидуальна, поэтому у одних пациентов раковая опухоль разрастается быстрее, у других медленнее, предсказать это, к сожалению, пока еще невозможно.

На сегодняшний день мы знаем о причинах появления некоторых видов рака. Чаще всего они вызваны наследственностью, действием токсических веществ, радиацией, вирусами, нарушениями в микробиоте.

Например, уже давно доказано, что табачный дым является канцерогеном, который может вызвать не только рак легких и ротовой полости, но и все другие виды онкологических заболеваний. Также, к раку плевральной полости и легких может привести работа на вредных производствах или стройках.

Сейчас асбест не используется в строительстве, потому что уже доказаны его токсические свойства, но раньше он широко применялся. Поэтому все, кто работал с ним, не защищая органы дыхания, имеют повышенный риск развития рака плевральной полости и легких.

У пациенток, которые проходили лучевую терапию в молодом возрасте, существует повышенный риск развития рака молочной железы в дальнейшем. Поэтому им надо особенно пристально наблюдать за ней. Примерно раз в полгода им стоит проходить осмотр у специалиста.

Также пациенты, которые перенесли рак в детстве или молодом возрасте и вошли в состояние ремиссии имеют повышенный риск развития злокачественной опухоли в другом месте. Вирус папилломы человека (ВПЧ) может стать причиной развития рака шейки матки у женщин, и т.д.

Бороться с раком — это всегда сложно, но возможно. Сейчас медицина достигла действительного качественного прорыва в этом отношении. Кроме того, она достигла прогресса в ранней диагностике, благодаря чему растет количество случаев, когда злокачественные опухоли обнаруживают на первых стадиях.

Это значительно упрощает лечение и улучшает прогноз. Говоря о раке, медики оперируют понятием «ремиссия». Это ослабление или отсутствие симптомов. Сегодня, если злокачественное новообразование обнаружено на ранней стадии, можно говорить о полной ремиссии до конца жизни.

В арсенале современных онкологов есть различные методы лечения: хирургическое, медикаментозное, радиотерапия и т.д. Комбинация этих методов дает заметные результаты, даже если мы говорим о последних стадиях болезни. Да, в таких случаях мы уже не можем вылечить само заболевание, но мы можем продлить жизнь пациента и улучшить ее качество.

Залог успешного лечения рака по сути уже есть — это ранняя диагностика. Если опухоль обнаружена в самом начале своего развития, то, при достижениях современной медицины, можно говорить о благоприятном прогнозе.

Для того, чтобы не пропустить рак, нужно проходить обследование как минимум один раз в год. Если у кого-то из родственников он был или есть, то за этими органами надо следить особенно пристально. Также следует отказаться от курения и избегать воздействия радиации и токсических веществ.

От ВПЧ тоже можно защититься. Уже давно существует вакцина, которая эффективна. Но прививать девочек стоит в подростковом возрасте – 10-12 лет, а мальчиков до начала половой жизни, так как именно они, повзрослев, могут стать переносчиками этого коварного вируса.

Если говорить о глобальном, универсальном средстве против заболевания раком, то пока что его не существует», — высказал своё мнение врач-онколог.

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