Москва, 18 ноября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Легализация майнинга криптовалют в России позволит обеспечить налоговые поступления и даст правовые гарантии участникам рынка, уверен член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

Как сообщало ИА REGNUM ранее, группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект о регулировании майнинга в России и об экспериментальных правовых режимах. Законопроектом предусматривается, что требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула, будут устанавливаться российским правительством по согласованию с Центробанком РФ, а контроль за соблюдением установленных требований будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный правительством РФ. Также предусматривается, что цифровая валюта, полученная в результате майнинга, подлежит реализации без использования российской информационной инфраструктуры, за исключением случаев осуществления сделок в рамках экспериментального правового режима.

«Предложен механизм сделок с цифровой валютой в рамках экспериментального правового режима. Уверен, что это станет толчком к развитию российской криптовалютной инфраструктуры и увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней», — отметил Алтухов в своем телеграм-канале.