Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 12:54 — REGNUM Жительница ямальского города Лабытнанги обвиняется в нарушении прав соседей и угрозе убийством. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Ружьё

По данным следствия, в городе Лабытнанги днём 5 октября 2022 года 41-летнюю пьяную женщину возмутил шум от работы бытовой техники в соседней квартире. Вооружившись пневматическим ружьём она отправилась выяснять отношения с соседями. Позвонив в дверной звонок, она направила в сторону открывшей ей дверь соседки ружьё и, ворвавшись в квартиру, угрожала женщине убийством.

По факту возбуждено головное дело по ч. 1 ст. 139 УК РФ («Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица») и ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года на Ямале житель Нового Уренгоя убил соседа матери за шумное поведение в ночные часы.

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