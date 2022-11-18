Луганск, 18 ноября, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Киевские боевики начали применять военно-полевые суды для ликвидации дезертиров и отказывающихся выполнять приказы ВСУ, сообщил 18 ноября офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«[Киевская] власть прибегает к таким методам, которые использовали фашисты — они направили в нашу зону ответственности военно-полевые суды», — сказал он в эфире Первого канала.

По его словам, суды состоят из представителей МВД, СБУ, военной прокуратуры, которых сопровождают «ребята в балаклавах и черной форменной одежде».