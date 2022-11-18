Тбилиси, 18 ноября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Правительству Грузии нужно взять под контроль финансирование международных неправительственных организаций (НПО), так как там работают «агенты влияния» США. Об этом говорится в обнародованном 18 ноября в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открытом письме движения «Сила народа».

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Грузии

Письмо стало реакцией на упрёки членов Сената и Госдепа США в адрес грузинских властей. Их обвинили в «откате от демократии», а также напомнили, что Вашингтон в течение 30 лет оказал Грузии «финансовую помощь» в размере $6 млрд.

«Хотим напомнить обществу, что большая часть американского финансирования идет на НПО, а это значит, что эти деньги используются не для нашей страны, а для их же агентуры», — говорится в обращении «Силы народа».

Авторы письма отметили, что непозволительно требовать благодарности за финансирование своей «агентуры». Депутаты также сообщили, что в США принципы демократии уже «извращены», подтверждением чего является положение американского президента, который «на самом деле не управляет государством».

Напомним, движение «Сила народа» летом образовали депутаты парламента Грузии, которые предварительно вышли из правящей партии «Грузинская мечта». Они заявили, что в партии не разрешали обнародовать «всю правду». Депутаты стали выступать с критическими заявлениями в адрес США и ЕС.