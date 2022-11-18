Санкт-Петербург, 18 ноября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Мёртвые тела женщины и двух ее маленьких детей обнаружили в одной из квартир Красногвардейского района Санкт-Петербурга, сообщил 18 ноября в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Газовая плита

Тела 38-летней жительницы одного из домов на Большой Пороховской улице, а также ее шестилетнего сына и двухлетней дочери, обнаружили ранним утром 18 ноября. При предварительном осмотре судмедэксперты не нашли на телах внешних признаков насильственной смерти.

«По предварительным данным, причиной смерти является отравление угарным газом», — сообщили в ведомстве.

Следственный отдел по Красногвардейскому району ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Проводится осмотр места происшествия. В свою очередь в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга указали, что ведомство взяло на контроль ход и результаты расследования по данному уголовному делу.

«На место происшествия в целях координации деятельности следственных и других правоохранительных органов выезжал прокурор Красногвардейского района Санкт-Петербурга Роман Данилов», — добавили в надзорном органе.

Как уточнил корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных органах, погибшая — лингвист Елена Л. — находилась в декрете с двумя детьми, с мужем была разведена. Накануне гибели женщина пожаловалась своей 65-летней матери на плохое самочувствие. Беспокоясь, бабушка приехала домой к своей дочери, но обнаружила в кроватях тела дочери и внуков.