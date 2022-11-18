Вашингтон, 18 ноября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Североатлантический альянс должен объявить войну Киеву после инцидента с ракетами в Польше, заявил ведущий комедийной телепрограммы Daily Show Тревор Ноа.

NATO North Atlantic Treaty Organizaton НАТО

Он прокомментировал заключение НАТО о том, что ударившие по Польше ракеты выпустили не российские войска, а киевские боевики.

«Хорошая новость: теперь альянс не обязан вступать в войну с Россией. Плохая новость: НАТО теперь должна воевать с [киевским режимом]. А что? Правила есть правила», — сказал комик.

Инцидент с падением ракеты в Польше произошёл вечером 15 ноября. Сразу после случившегося последовали антироссийские заявления. Однако опубликованные фотографии обломков помогли сразу же узнать в ракету, используемую в комплексах противовоздушной обороны С-300.