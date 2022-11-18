Бухарест, , 12:37 — REGNUM Управление экологической охраны города Констанца на юго-востоке Румынии оштрафовала крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны — Rompetrol Rafinare на 100 тыс. леев ($21 тыс.) за непринятие мер по предотвращению выброса вредных веществ в атмосферу. Об этом 18 ноября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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Согласно официальной информации, в ходе проверок, проведенных инспекцией минэкологии страны, был выявлен ряд нарушений в работе очистных сооружений предприятия.

По словам экспертов, уровень загрязнения окружающей среды в регионе в три раза превысил допустимые нормы.

Реализация взыскания стала прецедентом в новейшей истории Румынии. Ранее крупные промышленные предприятия страны были освобождены от соответствующих проверок и штрафов.