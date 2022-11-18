Петропавловск-Камчатский, , 12:37 — REGNUM Впервые атомоход «Севморпуть» за сезон дважды зашёл в Петропавловск-Камчатский. На Камчатку он доставил 1300 тонн генеральных грузов. В обратный путь в Санкт-Петербург атомоход загрузили 44 контейнерами со свежемороженой рыбой, сообщили в краевом правительстве.

Северный морской путь Иван Шилов © ИА REGNUM

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Президент России Владимир Путин поставил задачу сделать Северный морской путь глобальной артерией в Арктике. К 2030 году грузооборот планируется увеличить до 80 млн тонн.

«Мы очень рады и тому, что интенсивность рейсов увеличивается, и тому, что оба рейса наши рыбаки активно загружают атомоход рыбной продукцией. Но в большей степени радует то, что эта загрузка была заранее спланирована. Мы уже летом — в первое посещение — знали, что будет второй заход, мы информировали рыбаков, аккумулировали этот груз — то есть мы потихонечку втягиваем наше рыбацкое сообщество в коммерческую эксплуатацию Северного морского пути», — прокомментировала заместитель председателя правительства Камчатки Юлия Морозова.

В настоящее время планируется график движения атомохода на следующий год.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты Балтийского завода в Петербурге подготовили атомный ледокол проекта 22 220 «Якутия» к спуску на воду.