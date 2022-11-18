Малоярославец, Калужская область, 18 ноября, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Более полумиллиона рублей социальных выплат получила жительница Малоярославца Калужской области за выдуманного ребёнка. Об этом 18 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

Цитата м/ф «Рассеянный Джованни». реж Анатолий Петров. 1969. СССР Ребёнок

В феврале 2021 года жительница Малоярославца подала заявление на получение социальных выплат. Однако свидетельство о рождении ребенка, которое предоставила женщина, оказалось поддельным. В действительности ребенка у женщины никогда не было. В течение восьми месяцев ушлая «мамаша» получила от государства более 500 000 рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере». На период расследования в отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводятся следственные действия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 30-летняя жительница Калужской области в течение года получила более 660 тыс. рублей социальных выплат на детей, которых у неё в действительности никогда не было.