Вашингтон, 18 ноября, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Демократическая партия США вновь стремится к тому, чтобы сделать из нынешнего вице-президента страны Камалы Харрис достойную замену Джо Байдену, пишет 16 ноября The Washington Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Камала Харрис

После непростого начала в администрации, когда из-под руководства Харрис стали, в частности, уходить люди, а также когда она допускала оплошности в телевизионных интервью, нынешний вице-президент, возможно, в последние месяцы нашла свою опору. Наблюдатели отмечают, что Харрис пытаются вывести на передний план как внутри страны, так и на мировой арене.

«Они пытаются послать сообщение другим потенциальным кандидатам [от Демократической партии 2024 года] о том, что им нужно остыть, потому что Харрис находится по большей части в полной готовности», — указал Патрик Башам, директор вашингтонского Института демократии.

Харрис стала ответственным лицом администрации по вопросам абортов, что помогло демократам избежать нападок на промежуточных выборах. Она объехала всю страну, борясь за демократов, сплачивая базу для борьбы за доступ к абортам.

В сентябре Харрис отправили в Японию, где она успешно показала себя дипломатом, заявив о поддержке Тайваня со стороны администрации, но не разжигая напряженность в отношениях с Китаем. Это проблема, которая несколько раз ставила подножку ее боссу, мистеру Байдену.

Харрис не будет объявлять, что она будет баллотироваться на пост президента, пока она и весь мир ждут, когда Байден решит, будет ли он добиваться переизбрания. Но многие считают ее одним из главных претендентов на участие в предварительных выборах от Демократической партии, если Байден решит уйти в отставку.

По словам Байдена, он намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году, но не примет решения до начала следующего года. Его будущее остается туманным из-за низких рейтингов одобрения, дня рождения в этом месяце, когда ему исполнится 80 лет, и некоторых членов его партии, предлагающих завершить дело после одного срока.

Когда ее спросили о ее президентских устремлениях во время интервью NBC News, Харрис отмахнулась от разговоров о своем выдвижении в 2024 году, заявив, что она намерена выиграть еще один срок для Байдена.