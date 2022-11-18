Санкт-Петербург, , 12:46 — REGNUM Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт‑Петербурга (Госстройнадзор Санкт-Петербурга) выдала разрешение на ввод в эксплуатацию административного здания на Зольной улице. в этом здании разместился «ЧВК Вагнер Центр», созданный предпринимателем Евгением Пригожиным.

ЧВК Вагнер Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее, 8 ноября, Госстройнадзор отказал в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию этого здания. Это объяснялось по расхождением площади объекта в разрешении на строительство, проектной документации и техническом плане, что противоречило нормам Градостроительного кодекса. По данным СМИ, площадь здания составила 51 тыс. кв. метров вместо указанных в проекте 43,2 тыс. кв. метров.

Как сообщили 18 ноября в Госстройнадзоре, застройщик (АО «Ритейл») исправил техническую ошибку и внес необходимые изменения в ранее выданное разрешение на строительство 14 ноября, выполнив требования законодательства, и предоставил в надзорный орган полный пакет документов для получения разрешения.

«ЧВК Вагнер Центр», как ожидается, будет заниматься развитием оборонных технологий, в том числе и в IT-сфере, предоставлять возможности для разработчиков инноваций.

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