Таринкот, Афганистан, 18 ноября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В афганской провинции Урузган неизвестные украли 40 тонн пшеницы и 10 тонн риса у офиса Всемирной продовольственной программы ООН. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Кари Ага Вали Курейши, глава отдела информации и культуры в Урузгана, заявил 18 ноября, что десятки грузовиков, прибывших в Урузган из Кандагара прошлой ночью, стали добычей похитителей.

Он сообщил, что в связи с кражей арестовано 40 человек.

Курейши добавил, что инцидент произошёл из-за несогласования действий сотрудников ВПП с силами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Алам, ответственный сотрудник ВПП в провинции Урузган, проявил некомпетентность в этом вопросе.

Местные источники сообщают, что в связи с инцидентом талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали ряд местных жителей.

Напомним, это не первый подобный случай кражи грузов Всемирной продовольственной программы в этой провинции.