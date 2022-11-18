Москва, 18 ноября, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Николай Валуев («Единая Россия») поблагодарил за пожелания здоровья и сообщил, что с ним «все в порядке».

Андрей Пронин ИА REGNUM Николай Валуев

Ряд СМИ сообщил о том, что Валуев госпитализирован в Москве из-за проблем с ногой.

«Всем спасибо за беспокойство и пожелания здоровья. Всё в порядке. Работаем», — написал Валуев в телеграм-канале.

Парламентарий также анонсировал свое участие 19 ноября в телепередаче.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Николай Валуев в прошлом выступал на профессиональном боксёрском ринге, провёл 52 поединка, одержав 50 побед. Спортивную карьеру он завершил в 2010 году.