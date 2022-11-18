Магдагачинский район, Амурская область, 18 ноября 2022, 12:45 — REGNUM Депутаты Заксобрания Амурской области приняли решение упразднить рабочий населённый пункт 16-й километр возле посёлка Сиваки в Магдагачинском районе. В муниципалитете эту инициативу поддержали, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе регионального законодательного органа.
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С предложением упразднить посёлок выступили депутаты и жители населённого пункта Сиваки. Эти действия не потребуют расходов.
Как сообщало ИА REGNUM, поселения Амурской области покидают люди. Так, в 2018 году в 17 населённых пунктах не было ни одного жителя, почти в 60 — были прописаны менее 10 человек.