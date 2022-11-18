Магдагачинский район, Амурская область, 18 ноября, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Депутаты Заксобрания Амурской области приняли решение упразднить рабочий населённый пункт 16-й километр возле посёлка Сиваки в Магдагачинском районе. В муниципалитете эту инициативу поддержали, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе регионального законодательного органа.

v4photo Заброшенный дом

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«В поселке 16-й км с 1990 года никто не живет. Там нет объектов недвижимого имущества, в том числе жилого, отсутствуют социально-культурные, промышленные, строительные транспортные и другие организации, а также необходимая инфраструктура», — отметил заместитель председателя Законодательного собрания, председатель комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту Евгений Тюхаев.

С предложением упразднить посёлок выступили депутаты и жители населённого пункта Сиваки. Эти действия не потребуют расходов.

Как сообщало ИА REGNUM, поселения Амурской области покидают люди. Так, в 2018 году в 17 населённых пунктах не было ни одного жителя, почти в 60 — были прописаны менее 10 человек.