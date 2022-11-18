Москва,
18 ноября 2022, 12:32 — REGNUM Участники криптовалютного рынка только начинают разгребать проблемы, возникшие после краха одной из крупнейших криптобирж — FTX, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.
«FTX использовала средства клиентов для собственных спекуляций и не смогла справится с наплывом желающих вывести деньги, когда о данных махинациях стало известно.
Сложность заключается в том, что потеряли средства на бирже не только частные инвесторы но и ряд институциональных. Например, криптоинвестиционный банк Genesis Global Capital временно остановил выводы клиентам, так как $175 млн его денег застряли на проблемной площадке.
Нечто похожее происходит с другими крупными игроками, инвестировавшими в теперь уже обесцененные токены FTX, либо державшими свои деньги на счетах биржи.
Рынку потребуется время чтобы в полной мере почувствовать на себе последствия краха FTX и оценить денежную дыру, которую оно оставило.
Однако уже сейчас можно смело рассуждать о том, что об активном участии крупных игроков в сделках с криптовалютой можно будет забыть на длительное время.
Вполне возможно, что для возобновления активности потребуется ввод более серьезных регуляций. Как бы то ни было, следующее ралли на рынке может начать лишь к 2024 году.
Приблизительно весной данного года должен состоятся «халвинг” — сокращение наград майнерам вдвое, подразумевающее снижение объемов монет появляющихся на рынке. Ранее данное событие всегда способствовало росту котировок.
В краткосрочной перспективе ожидается дальнейшее падение биткоина до $15,4 тысячи», — предполагает эксперт.
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