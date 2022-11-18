Москва, 18 ноября, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Участники криптовалютного рынка только начинают разгребать проблемы, возникшие после краха одной из крупнейших криптобирж — FTX, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

Криптовалюта

«FTX использовала средства клиентов для собственных спекуляций и не смогла справится с наплывом желающих вывести деньги, когда о данных махинациях стало известно.

Сложность заключается в том, что потеряли средства на бирже не только частные инвесторы но и ряд институциональных. Например, криптоинвестиционный банк Genesis Global Capital временно остановил выводы клиентам, так как $175 млн его денег застряли на проблемной площадке.

Нечто похожее происходит с другими крупными игроками, инвестировавшими в теперь уже обесцененные токены FTX, либо державшими свои деньги на счетах биржи.

Рынку потребуется время чтобы в полной мере почувствовать на себе последствия краха FTX и оценить денежную дыру, которую оно оставило.

Однако уже сейчас можно смело рассуждать о том, что об активном участии крупных игроков в сделках с криптовалютой можно будет забыть на длительное время.

Вполне возможно, что для возобновления активности потребуется ввод более серьезных регуляций. Как бы то ни было, следующее ралли на рынке может начать лишь к 2024 году.

Приблизительно весной данного года должен состоятся «халвинг” — сокращение наград майнерам вдвое, подразумевающее снижение объемов монет появляющихся на рынке. Ранее данное событие всегда способствовало росту котировок.

В краткосрочной перспективе ожидается дальнейшее падение биткоина до $15,4 тысячи», — предполагает эксперт.

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