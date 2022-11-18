София, , 12:32 — REGNUM Сотрудники пограничной полиции Болгарии изъяли в районе КПП «Капитан Андреево» на болгарско-турецкой границе 35 пистолетов и несколько магазинов к ним. Об этом 18 ноября сообщает БНР.

Полиция Болгарии (сс)apoltix

По предварительным данным, партия оружия была обнаружена при досмотре легкового автомобиля, следовавшего из Турции в Австрию.

Водитель транспортного средства, имеющий гражданство Болгарии и Турции, не смог объяснить происхождения груза.

Подозреваемый арестован. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.