На болгарско-турецкой границе изъята крупная партия оружия
София, 18 ноября, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Сотрудники пограничной полиции Болгарии изъяли в районе КПП «Капитан Андреево» на болгарско-турецкой границе 35 пистолетов и несколько магазинов к ним. Об этом 18 ноября сообщает БНР.
(сс)apoltix
Полиция Болгарии
По предварительным данным, партия оружия была обнаружена при досмотре легкового автомобиля, следовавшего из Турции в Австрию.
Водитель транспортного средства, имеющий гражданство Болгарии и Турции, не смог объяснить происхождения груза.
Подозреваемый арестован. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.