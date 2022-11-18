Хельсинки, , 12:30 — REGNUM Три частных самолёта, возможно принадлежащих или используемых включенными в санкционные списки разных стран гражданами РФ, конфисковали власти Финляндии. Об этом 18 ноября сообщает финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

Самолёт U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration

«Правоохранительные органы конфисковали три российских частных самолёта. Причина в подозрении, что самолеты принадлежат или используются лицами, включёнными в санкционные списки», — говорится в сообщении.

Также указывается, что имеется ввиду эксплуатирующая три частных воздушных судна финская компания Polar Aviation. При этом уточняется, что в самой компании отрицают связь с находящимися под санкциями гражданами России.

«Мы не имеем к ним никакого отношения. Деятельность Polar Aviation … полностью прозрачна», — пояснил представитель компании.

Кроме того, отмечается, что власти Финляндии запросили у названной компании данные о её пассажирах за 2021–2022 годы, однако так и не получили её до настоящего времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что большинство стран мира не поддерживают санкции против России и отказываются присоединяться к ним.