В Финляндии конфисковали три «связанных» с гражданами РФ частных самолёта
Хельсинки, 18 ноября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Три частных самолёта, возможно принадлежащих или используемых включенными в санкционные списки разных стран гражданами РФ, конфисковали власти Финляндии. Об этом 18 ноября сообщает финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
«Правоохранительные органы конфисковали три российских частных самолёта. Причина в подозрении, что самолеты принадлежат или используются лицами, включёнными в санкционные списки», — говорится в сообщении.
Также указывается, что имеется ввиду эксплуатирующая три частных воздушных судна финская компания Polar Aviation. При этом уточняется, что в самой компании отрицают связь с находящимися под санкциями гражданами России.
«Мы не имеем к ним никакого отношения. Деятельность Polar Aviation … полностью прозрачна», — пояснил представитель компании.
Кроме того, отмечается, что власти Финляндии запросили у названной компании данные о её пассажирах за 2021–2022 годы, однако так и не получили её до настоящего времени.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что большинство стран мира не поддерживают санкции против России и отказываются присоединяться к ним.