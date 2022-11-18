София, , 12:30 — REGNUM Болгарские оборонные предприятия не имеют ни мощностей, ни сырья для производства летального оружия, которое впоследствии могло бы направляться в Киев. Об этом, как пишет софийская газета «Факты», заявил 17 ноября действующий министр обороны Болгарии Димитр Стоянов журналистам.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам Стоянова, на сегодняшний день «ни о каком экспорте произведенных в Болгарии вооружений в данном контексте не может быть и речи».

«Наши заводы заняты другими заказами, у них есть сроки по контрактам, которые нельзя нарушить, — отметил, в частности, он. — Это будет абсолютным форс-мажором, если наше Народное собрание (парламент) решит прекратить выполнение обязательств по соответствующим контрактам в пользу киевского режима».

Напомним, ранее высший законодательный орган Болгарии принял решение об оказании военной помощи Киеву. При этом механизмов осуществления такого плана болгарские депутаты выработать не смогли.