Анкара, , 12:40 — REGNUM США и Евросоюз оказывают давление и угрожают членам Организации тюркских государств. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает 18 ноября агентство Anadolu.

Мевлют Чавушоглу Иван Шилов © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что тюркский мир не склоняет голову перед любыми угрозами. Единство тюркских государств важно для стабильности в регионе и в мире.

«Мы видели, что США, и особенно ЕС, оказывают давление на членов Организации тюркских государств и даже угрожают им. На них оказывали очень серьёзное давление, вручали ноты, писали письма», — сказал Чавушоглу.

Глава турецкого МИД призвал западные страны отбросить угрозы, сотрудничать и принять меры, направленные на благо всех сторон.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Совет сотрудничества тюркоязычных государств изменил своё название на Организацию тюркских государств. В её составе Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, а также наблюдатели: Туркмения и Венгрия.

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