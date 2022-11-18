Анкара, 18 ноября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. США и Евросоюз оказывают давление и угрожают членам Организации тюркских государств. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает 18 ноября агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Мевлют Чавушоглу

Он подчеркнул, что тюркский мир не склоняет голову перед любыми угрозами. Единство тюркских государств важно для стабильности в регионе и в мире.

«Мы видели, что США, и особенно ЕС, оказывают давление на членов Организации тюркских государств и даже угрожают им. На них оказывали очень серьёзное давление, вручали ноты, писали письма», — сказал Чавушоглу.

Глава турецкого МИД призвал западные страны отбросить угрозы, сотрудничать и принять меры, направленные на благо всех сторон.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Совет сотрудничества тюркоязычных государств изменил своё название на Организацию тюркских государств. В её составе Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, а также наблюдатели: Туркмения и Венгрия.

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