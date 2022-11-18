Ульяновск, 18 ноября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В Ульяновской области ещё два предприятия получили банкротные иски на несколько миллионов рублей. Ответчиками являются обувной комбинат и муниципальное предприятие, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

https://kad.arbitr.ru/ Скриншот с сайта Арбитражного суда Ульяновской области

АО «Ульяновскэнерго» вышло с иском в отношении муниципального предприятия «Сантеплотехсервис» (Николаевский район Ульяновской области). Общество просит суд признать ответчика банкротом, указав 4 408 617 рублей 81 копейку задолженности.

Также подан банкротный иск в отношении общества «Ульяновский обувной комбинат» (г. Ульяновск). Заявителем является физическое лицо, указанная сумма требований — 4 458 892 рубля 32 копейки.

Оба иска зарегистрированы в Арбитражном суде Ульяновской области 17 ноября, в производство в настоящее время не приняты.

По последним данным ЕГРЮЛ, муниципальное предприятие «Сантеплотехсервис» зарегистрировано в июне 2006 года с уставным капиталом в 2,4 млн рублей, учредитель — администрация Николаевского района Ульяновской области. Заявленный основной вид деятельности — распределение пара и горячей воды (тепловой энергии).

https://kad.arbitr.ru/ Скриншот с сайта Арбитражного суда Ульяновской области

По последним данным ЕГРЮЛ, ООО «Ульяновский обувной комбинат» зарегистрировано в июне 2005 года в Ульяновске. Уставной капитал организации составляет 10 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года в Ульяновске одна из строительных компаний получила банкротный иск, размер указанных требований превышает 16,6 млн рублей.

Подробнее: Ульяновский застройщик получил банкротный иск на 16,6 млн рублей