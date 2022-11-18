Москва, 18 ноября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Самой возрастной участнице ЕГЭ в 2022 году на момент экзамена был 81 год. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил в ходе пресс-конференции замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

«У нас в 2022 году было 211 участников, возраст которых больше чем 50 лет. <…> Была участница, ей был 81 год, самая возрастная участница единого государственного экзамена», — сказал Круглинский.

По его словам, некоторые из участников экзаменов поступили в вузы, в том числе 61-летний абитуриент.

Круглинский выразил надежду на то, что этот мужчина «сейчас продолжает свое обучение по направлению «Политология».