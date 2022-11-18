Бангкок, 18 ноября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо провел встречу с главой исполнительной власти специального административного района Гонконг Джоном Ли на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Таиланде, сообщает Kompas.

Bernard Spragg. NZ Гонконг

В ходе встречи президент Индонезии обсудил три основных вопроса, а именно торговое сотрудничество, инвестиции и защиту индонезийских граждан в Гонконге.

«Я вижу большой потенциал, над которым можно работать, особенно с Гонконгом для реализации сбалансированного торгового сотрудничества. Доступ к индонезийским продуктам может быть расширен, включая рыболовство, переработанные пищевые продукты и специи», — заявил президент Индонезии.

Кроме того, президент Индонезии также заявил, что Гонконг обладает потенциалом в качестве точки входа для индонезийского экспорта в материковый Китай.

В области инвестиций Джоко Видодо пригласил инвесторов из Гонконга, как одного из крупнейших источников инвестиций в Индонезии, поддержать развитие новой столицы Индонезии на Калимантане как зеленого города.

«Гонконгские инвесторы также могут развивать инфраструктуру, транспорт, зеленую энергетику, цифровую трансформацию и отрасли с добавленной стоимостью», — заявил президент Индонезии.

Тем временем, выступая с вступительным словом, исполнительный директор Гонконга Джон Ли поздравил Индонезию с успешным проведением саммита G20. Гонконг также привержен дальнейшему укреплению сотрудничества с Индонезией.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии призвал лидеров стран АТЭС укреплять конкретное сотрудничество в условиях ряда глобальных кризисов.

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