Уфа, 18 ноября, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Изменения в состав оперативного штаба Башкирии, который был создан после объявления базового уровня готовности в республике, внес глава региона Радий Хабиров. Соответствующий указ главы республики опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Pravitelstvorb.ru Радий Хабиров

Согласно документу, в состав оперативного штаба были включены руководители следственного управления Следственного комитета по региону, главного управления Федеральной службы судебных приставов по республике, заместитель начальника Куйбышевской железной дороги, начальник Башкирской таможни, руководитель управления Федеральной почтовой связи.

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