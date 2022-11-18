Каспийск, Дагестан, , 12:26 — REGNUM В Дагестане вынесли обвинительный приговор двоим руководителям детского сада в городе Каспийске. Заведующая и её заместитель, как установил суд, в течение четырёх лет присваивали заработную плату своих коллег. По приговору суда им установлено наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима с отсрочкой его исполнения до достижения их детьми возраста 14 лет.

Колония Антон Самарский

Руководитель детского сада №30 «Звездочка» Ш. Тагирова и её заместитель З. Масумова с 2016 по 2020 год подделывали документы на выплату заработной платы сотрудникам детского дошкольного учреждения. За четыре года они смогли похитить свыше 2,8 млн рублей.

Суд счел эту сумму ущербом государству в особо крупном размере и назначил им реальные сроки наказания. Заведующую приговорили к двум годам колонии, а её заместителя — к одному. Первой из них отложили начало отбытия наказания до 2023 года, второй — до 2027, когда их младшим детям исполнится по 14 лет.