Берлин,
18 ноября 2022, 12:25 — REGNUM Журналист немецкого издания Bild Юлиан Ропке призвал расследовать казнь российских военнослужащих боевиками ВСУ в Макеевке.
«[Киевские] солдаты, по-видимому, расстреляли множество российских военнопленных после того, как один из них, возможно, открыл огонь по [боевикам ВСУ], в то время как 10 российских военнослужащих лежали на земле», — написал он в Twitter
, прикрепив соответствующую видеозапись.
Он добавил, что «данный инцидент должен быть расследован и разъяснен в соответствии с законом».