Москва, 18 ноября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В Министерстве иностранных дел России не стали раскрывать детали переговоров встречи глав Службы внешней разведки России и ЦРУ Сергея Нарышкина и Уильяма Бернса, которые прошла в Анкаре. Как заявил 18 ноября заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, тематика встречи обнародованию не подлежит.

Борковский Алексей Васильевич Здание МИД России

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«Сугубо закрытая встреча. Тематика не подлежит обнародованию», ― цитирует РИА Новости дипломата.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча глав СВР и ЦРУ состоялась в Анкаре 14 ноября. Как заявили в МИД России, она была инициирована Вашингтоном. По словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, вопросы, которые обсуждались на переговорах, «носят чувствительный характер».

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби пояснил, что встреча Нарышкина и Бернса проводилась «для поддержания с Россией каналов связи по вопросам, которые касаются будущей безопасности» двух государств.