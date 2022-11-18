Москва, , 12:23 — REGNUM Вопросы защиты прав граждан, которые пострадали в результате наводнения в Иркутской области в 2019 году, обсудили на круглом столе в правительстве региона. Поводом стали многочисленные обращения, поступившие от жителей в Общественную палаты РФ (ОП РФ), сообщает 18 ноября телеграм-канал данного консультативно-совещательного органа.

Наводнение в Иркутской области Правительство Иркутской области

Обратившиеся в ОП РФ рассказали о том, что часть домов, которые не были признаны пострадавшими в результате паводков, официально входят в зону затопления. При этом экспертизы, которые были проведены за счет заявителей с использованием специальных инструментов квалифицированными экспертами, подтвердили обратное.

В свою очередь и. о. главы муниципального образования Куйтунского района Алексей Непомнящий заявил, что прокуратура неоднократно проверяла деятельность межведомственной комиссии, которую он сам возглавлял, и не нашла никаких нарушений.

Провести повторные проверки и подробно разобраться в ситуации прокуратуры призвала член комиссии ОП РФ по развитию высшего образования и науки Ольга Загвязинская. Она высоко оценила работу органов власти по поддержке граждан, однако подчеркнула, что дома, о которых сообщают заявители, пришли в негодное состояние.

Заместитель председателя комиссии ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Анатолий Старостин призвал оказать заявителям грамотную юридическую поддержку. Кроме того, член комиссии ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Михаил Богданов, сообщил, что ознакомился с документами обследований, проведенных межведомственными комиссиями, и указал на то, что они были выполнены непрофессионально.

Завершая мероприятие, первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Михаил Аничкин отметил:

«Мы со своей стороны подготовим окончательную резолюцию, в которой объединим предложения, высказанные сегодня. Надеюсь, что доверие к администрации области у заявителей вернулось. Нам кажется, что дальнейший диалог будет достаточно конструктивным, и стороны действительно попытаются найти взаимопонимание в решении этого вопроса».

Как сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось после длительных затяжных дождей. Река Ия вышла из берегов, сметая всё на своем пути. Более ста пострадавшим в Тулуне потребовалась медицинская помощь. Также известно о 18 погибших.

В пострадавших от наводнения территориях Иркутской области за три года построили более 55 тысяч квадратных метров жилья.

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