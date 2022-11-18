История вопроса

Обезьянья оспа — редкое вирусное заболевание, передаётся от животного к человеку контактным и воздушно-капельным путём. Симптомы её схожи с проявлениями натуральной оспы, но последствия не столь серьёзны. Инфекция больше характерна для стран Центральной и Западной Африки, где у людей чаще могут происходить контакты с заражёнными животными. Весной 2022 года случаи заражения обезьяньей оспой были зафиксированы у пациентов в странах Европы, заболевание продолжает распространяться. По данным ВОЗ, смертность от этой болезни составляет от 1% до 10% от общего числа заразившихся.