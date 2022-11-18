Москва, 18 ноября 2022, 12:22 — REGNUM Министерство здравоохранения России зарегистрировало в государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС). отечественную вакцину против натуральной оспы «Ортопоксвак», следует из данных ГРЛС.

Вакцнация детей от оспы
Вакцнация детей от оспы
(сс) Deutsche Fotothek

Согласно данным научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», вакцина предназначена для профилактики оспы обезьян и других ортопоксвирусных инфекций.

Вакцина «Ортопоксвак» зарегистрирована 11 ноября 202 года показана для профилактики натуральной оспы у граждан в возрасте от 18 до 60 лет кроме беременных женщин.

ИА REGNUM ранее сообщало, Роспотребнадзор не видит существенных рисков распространения оспы обезьян в России, заявила журналистам глава ведомства Анна Попова.

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