Москва, 18 ноября 2022, 12:22 — REGNUM Министерство здравоохранения России зарегистрировало в государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС). отечественную вакцину против натуральной оспы «Ортопоксвак», следует из данных ГРЛС.
Согласно данным научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», вакцина предназначена для профилактики оспы обезьян и других ортопоксвирусных инфекций.
Вакцина «Ортопоксвак» зарегистрирована 11 ноября 202 года показана для профилактики натуральной оспы у граждан в возрасте от 18 до 60 лет кроме беременных женщин.
ИА REGNUM ранее сообщало, Роспотребнадзор не видит существенных рисков распространения оспы обезьян в России, заявила журналистам глава ведомства Анна Попова.
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