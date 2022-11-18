Новосибирск, 18 ноября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Становящаяся реальностью утрата США роли мирового гегемона побуждает их переориентировать в радикальном ключе главный военно-политический инструмент. Такое мнение ИА REGNUM высказал политолог из Новосибирска Сергей Бирюков.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Радикализация НАТО — формально самого мощного, но фактически долго пребывавшего в состоянии полу-прострации — военно-политического блока в современном мире, является неизбежным следствием происходящей сегодня поляризации позиций основных мировых «центров силы» по вопросам миропорядка и безопасности. Становящаяся на наших глазах реальностью утрата Соединенными Штатами роли мирового гегемона побуждает их переориентировать в радикальном ключе их главный военно-политический инструмент — с возрастающими перспективами не только возникновения угрозы всему миру, но также кризисов и расколов внутри самого Североатлантического альянса», — подчеркнул эксперт.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что, по словам обозревателя китайского издания China Daily, Белый дом решил заняться некромантией и превратил НАТО в «кровожадного зомби с мёртвым мозгом».

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